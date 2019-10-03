Bloobmerg: у Бориса Джонсона есть план Б по выходу Британии из ЕС

Премьер Британии Борис Джонсон имеет план Б по брекситу на тот случай, если Европейский Союз отвергнет его предложение по сделке о выходе страны из блока. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, план заключается в том, что так называемый режим бэкстопа, согласно которому после брексита Северная Ирландия остаётся частью единого рынка и таможенного союза ЕС, становится ограниченным по времени.

Ранее в Европарламенте заявили, что не одобрят предложение Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Европейского союза, поскольку оно не решает реальные проблемные моменты сделки.

2 октября Джонсон заявил, что брексит пройдёт по жёсткому сценарию, если в ЕС не согласятся на предлагаемый Лондоном компромисс.

25 сентября британский премьер сделал заявление о готовности при необходимости вывести страну из Евросоюза без соглашения с ЕС 31 октября.