Европарламент не одобрит предложение Джонсона по брекситу

Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Европейского союза, поскольку оно не решает реальные проблемные моменты сделки.

«Переговорная группа не считает, что эти последние предложения правительства Великобритании от 2 октября в их нынешнем виде представляют собой основу для соглашения, которое Европарламент мог бы одобрить», — приводит ТАСС заявление переговорной группы Европарламента по брекситу.

Отмечается, что план Джонсона не затрагивает реальных проблем, которые необходимо решить для обеспечения прозрачности границы на острове Ирландия после выхода Великобритании из Таможенного союза.

Ранее представитель Еврокомиссии Наташа Берто заявила, что дальнейшая работа по решению проблемных моментов сделки по брекситу должна быть проделана Великобританией, поскольку она «покидает ЕС, а не наоборот».

2 октября Джонсон заявил, что брексит пройдёт по жёсткому сценарию, если в ЕС не согласятся на предлагаемый Лондоном компромисс.

25 сентября британский премьер сделал заявление о готовности при необходимости вывести страну из Евросоюза без соглашения с ЕС 31 октября.