В ПАСЕ неизвестный пытался сорвать выступление Толстого

Неизвестный предпринял попытку сорвать выступление главы делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы Петра Толстого во время дебатов касательно протестов в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, на балкон зала заседаний ПАСЕ проник «какой-то сумасшедший» и начал что-то выкрикивать во время выступления главы российской делегации.

Слуцкий отметил, что силы безопасности Дворца Европы оперативно «нейтрализовали» нарушителя.

«Но это ещё одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии», — заявил он.

Отмечается, что предложение о проведении дебатов относительно протестов во время предвыборной кампании в Мосгордуму было выдвинуто политгруппой «Альянс либералов и демократов за Европу».

Парламентская ассамблея поддержала это предложение.

Ранее в ПАСЕ создали группу «Балтик плюс» для противодействия России.