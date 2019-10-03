В ПАСЕ неизвестный пытался сорвать выступление Толстого
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- РИА Новости
По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, на балкон зала заседаний ПАСЕ проник «какой-то сумасшедший» и начал что-то выкрикивать во время выступления главы российской делегации.
Слуцкий отметил, что силы безопасности Дворца Европы оперативно «нейтрализовали» нарушителя.
«Но это ещё одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии», — заявил он.
Отмечается, что предложение о проведении дебатов относительно протестов во время предвыборной кампании в Мосгордуму было выдвинуто политгруппой «Альянс либералов и демократов за Европу».
Парламентская ассамблея поддержала это предложение.
Ранее в ПАСЕ создали группу «Балтик плюс» для противодействия России.