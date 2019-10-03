Путин заявил об историческом шаге Трампа по КНДР
- РИА Новости
По словам Путина, ситуация на Корейском полуострове давно пребывала «в клинче».
«В этой связи отмечу: как только Соединённые Штаты решили вести напрямую разговор с КНДР, причём без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, порою весьма грубой, вплоть до оскорбления, риторики, сразу появилась и надежда на мирное регулирование», — сказал он на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Он отметил, что по вопросу Корейского полуострова есть ещё много нерешённых проблем, впереди очень большой путь, «но всё-таки движение в правильном направлении есть».
По его словам, нужно отдать должное Трампу в его смелости и способности к неординарным шагам, так как на протяжении многих десятилетий президенты США игнорировали Северную Корею.
«Господин Трамп смог сделать исторический шаг — преодолеть демаркационную линию непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс», — сказал он.
В июне Путин заявил, что альтернативы дипломатическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове нет.