Путин заявил об историческом шаге Трампа по КНДР

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Российский президент Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп сделал исторический шаг, когда преодолел демаркационную линию на Корейском полуострове и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Путин заявил об историческом шаге Трампа по КНДР
  • РИА Новости

По словам Путина, ситуация на Корейском полуострове давно пребывала «в клинче».

«В этой связи отмечу: как только Соединённые Штаты решили вести напрямую разговор с КНДР, причём без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, порою весьма грубой, вплоть до оскорбления, риторики, сразу появилась и надежда на мирное регулирование», — сказал он на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что по вопросу Корейского полуострова есть ещё много нерешённых проблем, впереди очень большой путь, «но всё-таки движение в правильном направлении есть».

По его словам, нужно отдать должное Трампу в его смелости и способности к неординарным шагам, так как на протяжении многих десятилетий президенты США игнорировали Северную Корею.

«Господин Трамп смог сделать исторический шаг — преодолеть демаркационную линию непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс», — сказал он. 

В июне Путин заявил, что альтернативы дипломатическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове нет.

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