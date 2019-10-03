В Россию вернулись моряки с горевшего в Норвегии траулера
- Reuters
«Все 29 моряков благополучно перевезены автобусом на территорию России», — сообщили дипломаты.
По данным консульства, моряки выехали из Тромсё на автобусе, который прибыл из Мурманска.
В компании-судовладельце заявили, что половина экипажа траулера — это жители Мурманской области, ещё половина — уроженцы других регионов.
Отмечается, что морякам нужно восстановить документы, которые они утратили во время пожара на судне.
Ранее в порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Весь экипаж — 29 человек — доставлен на берег.