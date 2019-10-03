В Россию вернулись моряки с горевшего в Норвегии траулера

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Моряки, которые находились на горевшем в норвежском порту Тромсё российском рыболовном траулере, вернулись 3 октября на территорию России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на консульство России в норвежском Киркенесе.
В Россию вернулись моряки с горевшего в Норвегии траулера
  • Reuters

«Все 29 моряков благополучно перевезены автобусом на территорию России», — сообщили дипломаты. 

По данным консульства, моряки выехали из Тромсё на автобусе, который прибыл из Мурманска.

В компании-судовладельце заявили, что половина экипажа траулера — это жители Мурманской области, ещё половина — уроженцы других регионов.

Отмечается, что морякам нужно восстановить документы, которые они утратили во время пожара на судне.

Ранее в порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Весь экипаж — 29 человек — доставлен на берег.

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