Названа причина затопления горящего в Норвегии российского траулера

Компания «Норебо», которой принадлежит горящий в Норвегии российский траулер «Бухта Наездник», объяснила, почему судно было затоплено.

«Судно в настоящее время лежит на боку. Как мы понимаем, норвежская пожарная служба решила это сделать (затопить судно. — RT), чтобы в судно попала вода», — приводит ТАСС слова представителя компании.

Уточняется, что на борту судна есть аммиак. Сохраняется угроза его воспламенения и взрыва.

Ранее сообщалось, что в порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Весь экипаж — 29 человек — доставлен на берег.