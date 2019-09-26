Названа причина затопления горящего в Норвегии российского траулера
- Reuters
«Судно в настоящее время лежит на боку. Как мы понимаем, норвежская пожарная служба решила это сделать (затопить судно. — RT), чтобы в судно попала вода», — приводит ТАСС слова представителя компании.
Уточняется, что на борту судна есть аммиак. Сохраняется угроза его воспламенения и взрыва.
Ранее сообщалось, что в порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Весь экипаж — 29 человек — доставлен на берег.