СМИ: В США от редкой болезни умерли более десяти человек

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В США от редкого вируса восточного лошадиного энцефалита, переносимого комарами, умерли 11 человек.
СМИ: В США от редкой болезни умерли более десяти человек
  • © Keith Levit/STRKHL
  • globallookpress.com

Как сообщает CNN, 11-й летальный случай был зафиксирован в штате Мичиган. Это уже четвёртый скончавшийся в штате от этого вируса.

От восточного лошадиного энцефалита умерли три человека в Массачусетсе, трое в Коннектикуте и один человек в штате Род-Айленд.

Отмечается, что в настоящее время существует вакцина для лошадей, а не для людей.

В июне ФАН со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, что более 2,5 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита с начала 2019 года.

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