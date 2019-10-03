Путин поздравил Меркель и Штайнмайера

Президент России Владимир Путин поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера с Днём германского единства.

«Объединение Германии — событие исторического масштаба, ознаменовавшее окончание холодной войны в Европе и открывшее новую страницу в отношениях между нашими государствами», — приводит пресс-служба Кремля слова из поздравительной телеграммы.

Путин выразил уверенность, что развитие российско-германского сотрудничества отвечало бы коренным интересам народов России, Германии и Европы.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с Днём германского единства.