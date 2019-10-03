Лукашенко поздравил Штайнмайера

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Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с Днём германского единства.
Лукашенко поздравил Штайнмайера
  • РИА Новости

«Наши государства являются надёжными партнёрами, разделяют основные ценности и имеют общие интересы, в том числе в укреплении безопасности в Европе и мире, повышении благосостояния граждан на принципах устойчивого развития», — приводит БЕЛТА сообщение пресс-службы белорусского лидера.

Лукашенко отметил важную роль воссоединения Германии в 1990 году в развитии Европы.

«Надеюсь на продолжение насыщенного новым содержанием двустороннего диалога и плодотворное сотрудничество в разных отраслях взаимного интереса», — отметил белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил о выходе отношений Белоруссии и КНР на новый уровень.

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