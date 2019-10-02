Захарова на конференции RT MEDIA TALK прокомментировала ситуацию с протестами в Гонконге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в организованной RT конференции в формате MEDIA TALK, где прокомментировала ситуацию с протестами в Гонконге.

«Прежде чем влезать, наши западные партнёры должны были задать себе вопрос, потянут ли они? Не на тех напали», — сказала Захарова.

Ранее дипломат отметила, что внешнее вмешательство в ситуацию в Гонконге может преследовать цель разрушения отношений между Китаем и Россией.

Как подчеркнула Захарова, китайское руководство напрямую обвинило целый ряд западных спецслужб, в частности США, во вмешательстве во внутренние дела.

По её словам, будет правильно и полезно «обменяться подобными данными по линии соответствующих служб».

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.

Мария Захарова приняла участие в сессии «Четвёртая власть: роль СМИ в международных конфликтах».

Конференция в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов», организованная телeканалом RT, проходит в московском «Согласие HALL». В частности, эксперты обсуждают риски военных корреспондентов, особенности освещения СМИ протестов, а также проблему фейковых новостей.