Захарова на конференции RT MEDIA TALK прокомментировала ситуацию с протестами в Гонконге
- Reuters
«Прежде чем влезать, наши западные партнёры должны были задать себе вопрос, потянут ли они? Не на тех напали», — сказала Захарова.
Ранее дипломат отметила, что внешнее вмешательство в ситуацию в Гонконге может преследовать цель разрушения отношений между Китаем и Россией.
Как подчеркнула Захарова, китайское руководство напрямую обвинило целый ряд западных спецслужб, в частности США, во вмешательстве во внутренние дела.
По её словам, будет правильно и полезно «обменяться подобными данными по линии соответствующих служб».
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.
Мария Захарова приняла участие в сессии «Четвёртая власть: роль СМИ в международных конфликтах».
Конференция в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов», организованная телeканалом RT, проходит в московском «Согласие HALL». В частности, эксперты обсуждают риски военных корреспондентов, особенности освещения СМИ протестов, а также проблему фейковых новостей.