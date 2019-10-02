Глава RT France на конференции RT MEDIA TALK объяснила рост популярности телеканала
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«На мой взгляд, это объясняется тем, что французские СМИ изначально не освещали эти акции протеста. Акции протеста сами по себе беспрецедентны. Потому что в ноябре прошлого года на улицы вышли миллионы людей протестовать, изначально против повышения цен на дизельное топливо. И эти протесты до сих пор продолжаются, и теперь уже протестующие требуют отставки Макрона. А французские СМИ изначально игнорировали эти самые протесты», — сказала Фёдорова.
По её словам, когда французские медиа стали освещать протесты, они преподносили это так, что на улицы выходят не мирные люди, а желающие устраивать беспорядки, «фашисты» и «антисемиты».
«Сами же «жёлтые жилеты», люди, которые вышли протестовать, больше не доверяют французским СМИ. Единственный телеканал, которому удалось работать свободно и интервьюировать людей на улице, это наш телеканал», — отметила она.
Глава RT France подчеркнула, что телеканал давал слово тем людям, которым не позволяли говорить французские СМИ.
«Просто потому, что мы каждый день делали свою работу, мы завоевали в какой-то степени их доверие. Доверие, которое утрачено мейнстрим-СМИ, им вернуть уже невозможно», — заключила она.
В апреле на акции «жёлтых жилетов» в Париже развернули плакат с благодарностью телеканалу RT за беспристрастное освещение протестов во Франции.
До этого протестующие скандировали «Merci RT!» и называли французские СМИ «информационными петрушками».
Ксения Фёдорова приняла участие в сессии «Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе». Также на сессии выступили депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская, военный корреспондент Евгений Поддубный и заместитель главного редактора RT Анна Белкина.
Модератором стала военный корреспондент и ведущая RT Arabic Анна Книшенко, которая работала в Сирии и на Украине.