Глава RT France на конференции RT MEDIA TALK объяснила рост популярности телеканала

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Руководитель телеканала RT France Ксения Фёдорова приняла участие в организованной RT конференции в формате MEDIA TALK, где объяснила рост популярности телеканала во Франции. По её мнению, это связано с недостаточным освещением мейнстримными СМИ охвативших страну протестов «жёлтых жилетов».
Глава RT France на конференции RT MEDIA TALK объяснила рост популярности телеканала
  • © РИА Новости

«На мой взгляд, это объясняется тем, что французские СМИ изначально не освещали эти акции протеста. Акции протеста сами по себе беспрецедентны. Потому что в ноябре прошлого года на улицы вышли миллионы людей протестовать, изначально против повышения цен на дизельное топливо. И эти протесты до сих пор продолжаются, и теперь уже протестующие требуют отставки Макрона. А французские СМИ изначально игнорировали эти самые протесты», — сказала Фёдорова.

По её словам, когда французские медиа стали освещать протесты, они преподносили это так, что на улицы выходят не мирные люди, а желающие устраивать беспорядки, «фашисты» и «антисемиты».

«Сами же «жёлтые жилеты», люди, которые вышли протестовать, больше не доверяют французским СМИ. Единственный телеканал, которому удалось работать свободно и интервьюировать людей на улице, это наш телеканал», — отметила она.

Глава RT France подчеркнула, что телеканал давал слово тем людям, которым не позволяли говорить французские СМИ.

«Просто потому, что мы каждый день делали свою работу, мы завоевали в какой-то степени их доверие. Доверие, которое утрачено мейнстрим-СМИ, им вернуть уже невозможно», — заключила она.

В апреле на акции «жёлтых жилетов» в Париже развернули плакат с благодарностью телеканалу RT за беспристрастное освещение протестов во Франции. 

До этого протестующие скандировали «Merci RT!» и называли французские СМИ «информационными петрушками».

Ксения Фёдорова приняла участие в сессии «Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе». Также на сессии выступили депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская, военный корреспондент Евгений Поддубный и заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Модератором стала военный корреспондент и ведущая RT Arabic Анна Книшенко, которая работала в Сирии и на Украине.

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