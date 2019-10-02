Глава RT France на конференции RT MEDIA TALK объяснила рост популярности телеканала

Руководитель телеканала RT France Ксения Фёдорова приняла участие в организованной RT конференции в формате MEDIA TALK, где объяснила рост популярности телеканала во Франции. По её мнению, это связано с недостаточным освещением мейнстримными СМИ охвативших страну протестов «жёлтых жилетов».

«На мой взгляд, это объясняется тем, что французские СМИ изначально не освещали эти акции протеста. Акции протеста сами по себе беспрецедентны. Потому что в ноябре прошлого года на улицы вышли миллионы людей протестовать, изначально против повышения цен на дизельное топливо. И эти протесты до сих пор продолжаются, и теперь уже протестующие требуют отставки Макрона. А французские СМИ изначально игнорировали эти самые протесты», — сказала Фёдорова.

По её словам, когда французские медиа стали освещать протесты, они преподносили это так, что на улицы выходят не мирные люди, а желающие устраивать беспорядки, «фашисты» и «антисемиты».

«Сами же «жёлтые жилеты», люди, которые вышли протестовать, больше не доверяют французским СМИ. Единственный телеканал, которому удалось работать свободно и интервьюировать людей на улице, это наш телеканал», — отметила она.

Глава RT France подчеркнула, что телеканал давал слово тем людям, которым не позволяли говорить французские СМИ.

«Просто потому, что мы каждый день делали свою работу, мы завоевали в какой-то степени их доверие. Доверие, которое утрачено мейнстрим-СМИ, им вернуть уже невозможно», — заключила она.

В апреле на акции «жёлтых жилетов» в Париже развернули плакат с благодарностью телеканалу RT за беспристрастное освещение протестов во Франции.

До этого протестующие скандировали «Merci RT!» и называли французские СМИ «информационными петрушками».

Ксения Фёдорова приняла участие в сессии «Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе». Также на сессии выступили депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская, военный корреспондент Евгений Поддубный и заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Модератором стала военный корреспондент и ведущая RT Arabic Анна Книшенко, которая работала в Сирии и на Украине.