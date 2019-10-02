Лавров: санкции против России не заработают никогда

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что санкции в отношении России не работают и не заработают никогда.

«Все те, кто имеет мало-мальски политически зрелый взгляд на ситуацию, давно должны были понять, что санкции не работают в том направлении, в котором они хотят. Я думаю, что не заработают никогда», — заявил Лавров.

Он рассказал, что даёт уверенность России.

«У нас есть Богом и предками данная земля с её богатствами. И есть чувство собственного достоинства. Ну и армия. Всё это в сочетании даёт нам очень прочную уверенность», — отметил министр.

RT вёл прямую трансляцию заседания с участием Лаврова.