Посол: Лавров будет вынужден обсудить с Помпео темы виз и санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет вынужден начать переговоры с государственным секретарём США Майком Помпео с обсуждения визовой и санкционной проблем.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, которые приводятся в сообщении диппредставительства в Facebook, американские партнёры предприняли очередной деструктивный шаг, введя рестрикции против российских граждан, компаний и судов из-за якобы поставок авиатоплива российским военным в САР.

Антонов добавил, что российская сторона неоднократно заявляла, что не признаёт односторонних ограничительных мер.

Также посол назвал примечательным, что это происходит накануне встречи Лаврова с Помпео в Нью-Йорке.

«Мы рассчитывали, что главы внешнеполитических ведомств смогут в большей степени сконцентрироваться на улучшении отношений между нашими странами. Вместо этого министры вынуждены будут начать с обсуждения искусственно создаваемых проблем — визовой и санкционной», — заявил он.

Ранее США ввели санкции против трёх физических лиц, одной компании и пяти судов из-за «поставки топлива ВС России в Сирию».