США ввели санкции из-за «поставки топлива ВС России в Сирию»
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте американского министерства.
«Сегодня управление по контролю за иностранными активами Минфина США установило одну организацию, трёх человек и пять судов, участвующих в схеме уклонения от санкций для содействия доставке авиатоплива российским силам, действующим в Сирии», — говорится в сообщении.
Санкции введены в отношении компании Maritime Assistance, которая, по утверждению американской стороны, является «подставной фирмой» «Совфрахта», троих её сотрудников и судов «Язь», «Сиг, «Судак», «Пассат» и ОТ-2077.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Вашингтон не пугать Москву новыми санкциями.