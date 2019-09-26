США ввели санкции из-за «поставки топлива ВС России в Сирию»

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Минфин США объявил, что ввёл санкции в отношении одной организации, пяти судов и трёх физических лиц из России в связи с нарушением ограничений в отношении Сирии и «поставкой топлива российским вооружённым силам». 
США ввели санкции из-за «поставки топлива ВС России в Сирию»
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте американского министерства.

«Сегодня управление по контролю за иностранными активами Минфина США установило одну организацию, трёх человек и пять судов, участвующих в схеме уклонения от санкций для содействия доставке авиатоплива российским силам, действующим в Сирии», — говорится в сообщении.

Санкции введены в отношении компании Maritime Assistance, которая, по утверждению американской стороны, является «подставной фирмой» «Совфрахта», троих её сотрудников и судов «Язь», «Сиг, «Судак», «Пассат» и ОТ-2077.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Вашингтон не пугать Москву новыми санкциями.

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