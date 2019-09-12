Захарова призвала США не пугать санкциями
- РИА Новости
«Хотели бы ещё раз попросить официальных представителей администрации США: не пугайте нас санкциями, новыми санкциями, обновлёнными санкциями как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой. Мы прекрасно понимаем, что ничего нового в подобных подходах нет», — отметила Захарова.
По её словам, санкции абсолютно нелегитимны и являются лишь инструментом недобросовестной конкуренции в интересах получения односторонних преимуществ.
В конце июля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона в случае новых санкций США в отношении Москвы из-за поддержки Венесуэлы не отступит от своих принципиальных подходов.