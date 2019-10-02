Лавров ответил на заявления о «российском следе» в скандале с Трампом

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал заявления о «российском следе» в скандале вокруг разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Он отметил, что поиск «российского следа» стал навязчивой идеей фикс.

«Тема, которая была вброшена… отражает то, что те в руководстве Демократической партии, кто до сих пор не может смириться с тем, что им не удаётся свалить президента Трампа, что им не удаётся всерьёз поколебать общественное мнение в самих Соединённых Штатах и уж тем более не удаётся доказать какое-то влияние России на внутриполитические процессы, они уже даже не утруждают себя поиском хоть мало-мальски приличных аргументов и фактов», — отметил он.

Как отметил министр, в данном случае «просто вбрасывается тема «Российский след», и на этом всё».

«Я думаю, что здесь ещё одно обстоятельство: попытка вывести из-под удара тех в Киеве, кто активно пытался способствовать приходу демократического президента в Белый дом в 2016 году на выборах и действовал методами точно такими, которые сейчас осуждает Демократическая партия, приписывая их Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.

27 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Россия «приложила руку» к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского.

В российском МИД, комментируя её слова, заявили, что «по логике спикера руку Россия приложила именно к ней».

В Киеве заявления о «российском следе» назвали «конспирологическим заговором».

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