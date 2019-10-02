Россия заявила о 31 нарушении перемирия в Сирии за сутки

Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 31 нарушение, сообщает ФАН со ссылкой на сайт Минобороны.

Десять случаев стрельбы произошло в Алеппо, восемь — в Латакии, семь — в Идлибе, шесть — в Хаме.

Турция, со своей стороны, заявила о 24 инцидентах в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

28 сентября Россией было зафиксировано 35 обстрелов.