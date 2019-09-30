ЦПВС: боевики 35 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 35 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«28 сентября зафиксировано 35 обстрелов», — указал он.

По его словам, боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы таких населённых пунктов, как Халаса, Нахшебба, Тамана, Сараф, кара-Джурн и других.

Всего обстрелам подверглись четыре провинции: Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб.

Ранее ФАН сообщало, что представители СМИ из 60 европейских и азиатских изданий посетили освобождённый город Хан-Шейхун, расположенный в провинции Идлиб в Сирии.