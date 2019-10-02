Лавров оценил контакты России и США по Ближнему Востоку
- РИА Новости
«Есть проблески здравого смысла в наших контактах с американскими коллегами и с западными коллегами (по ситуации на Ближнем Востоке)», — сказал Лавров.
Он отметил, что США «можно сказать, сквозь зубы, но приветствовали договоренности, которые были достигнуты в астанинском формате между правительством и оппозицией Сирии по созданию конституционного комитета и согласованию его правил и принципов».
Ранее Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в Нью-Йорке широкий круг вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и на Корейском полуострове.