Лавров оценил контакты России и США по Ближнему Востоку

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия видит «проблески здравого смысла» в контактах с США по Ближнему Востоку.

«Есть проблески здравого смысла в наших контактах с американскими коллегами и с западными коллегами (по ситуации на Ближнем Востоке)», — сказал Лавров.

Он отметил, что США «можно сказать, сквозь зубы, но приветствовали договоренности, которые были достигнуты в астанинском формате между правительством и оппозицией Сирии по созданию конституционного комитета и согласованию его правил и принципов».

Ранее Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в Нью-Йорке широкий круг вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и на Корейском полуострове.