Помпео и Конте обсудили стратегические отношения с Россией и Китаем

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Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели переговоры в Риме, в ходе которых обсудили ряд международных вопросов, в том числе стратегические отношения с Россией и Китаем.

Об этом сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

«Переговоры позволили углубленно обсудить некоторые важные международные темы... Были также обсуждены отношения с Россией и Китаем со стратегической точки зрения и перспектив будущего саммита НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне», - говорится в сообщении.

Помпео и Конте также отметили схожесть позиций по ситуации в Ливии и необходимости поиска политического решения кризиса.

В ходе встречи также обсуждались двусторонние торгово-экономические отношения.

Ранее сообщалось, что Помпео планирует посетить Италию, Черногорию, Северную Македонию и Грецию 1—6 октября.

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