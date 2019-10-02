Помпео и Конте обсудили стратегические отношения с Россией и Китаем
Об этом сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
«Переговоры позволили углубленно обсудить некоторые важные международные темы... Были также обсуждены отношения с Россией и Китаем со стратегической точки зрения и перспектив будущего саммита НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне», - говорится в сообщении.
Помпео и Конте также отметили схожесть позиций по ситуации в Ливии и необходимости поиска политического решения кризиса.
В ходе встречи также обсуждались двусторонние торгово-экономические отношения.
Ранее сообщалось, что Помпео планирует посетить Италию, Черногорию, Северную Македонию и Грецию 1—6 октября.