Помпео посетит несколько европейских стран в октябре
- Reuters
«Он проведёт частную аудиенцию с Его Святейшеством Папой Франциском», — говорится в сообщении на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в Риме Помпео встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте и министром иностранных дел Луиджи Ди Майо.
Госсекретарь также намерен посетить дом своих предков в городе Абруццо.
Уточняется, что госсекретарь проведёт встречи с высшими лицами Черногории, Северной Македонии и Греции.
Ранее Майк Помпео рассказал о намерении американского правительства помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией.