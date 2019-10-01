Иранский суд вынес смертный приговор по делу о шпионаже в пользу ЦРУ

Суд Ирана приговорил одного человека к смертной казни за шпионаж в пользу ЦРУ США, ещё двое приговорены к десяти годам тюрьмы по тому же обвинению, сообщает Fars.

По словам представителя суда Голамхоссейна Эсмаили, к тюремным срокам и штрафу в размере $55 тыс. приговорены Мохаммад Бабапур и Али Нафарие.

Эсмаили подчеркнул, что приговор одного из обвиняемых к смертной казни был обжалован и в настоящее время находится на рассмотрении апелляционного суда.

Кроме того, ещё один человек — Амир Насаб — приговорён к десяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании, отметили в суде.

В июле Иран заявил о поимке 17 шпионов ЦРУ. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал это сообщение, назвав его «очередной порцией вранья и пропаганды».