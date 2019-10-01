Иранский суд вынес смертный приговор по делу о шпионаже в пользу ЦРУ

Короткая ссылка
Суд Ирана приговорил одного человека к смертной казни за шпионаж в пользу ЦРУ США, ещё двое приговорены к десяти годам тюрьмы по тому же обвинению, сообщает Fars.
Иранский суд вынес смертный приговор по делу о шпионаже в пользу ЦРУ
  • РИА Новости

По словам представителя суда Голамхоссейна Эсмаили, к тюремным срокам и штрафу в размере $55 тыс. приговорены Мохаммад Бабапур и Али Нафарие.

Эсмаили подчеркнул, что приговор одного из обвиняемых к смертной казни был обжалован и в настоящее время находится на рассмотрении апелляционного суда.

Кроме того, ещё один человек — Амир Насаб — приговорён к десяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании, отметили в суде.

В июле Иран заявил о поимке 17 шпионов ЦРУ. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал это сообщение, назвав его «очередной порцией вранья и пропаганды».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить