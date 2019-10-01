Иранский суд вынес смертный приговор по делу о шпионаже в пользу ЦРУ
- РИА Новости
По словам представителя суда Голамхоссейна Эсмаили, к тюремным срокам и штрафу в размере $55 тыс. приговорены Мохаммад Бабапур и Али Нафарие.
Эсмаили подчеркнул, что приговор одного из обвиняемых к смертной казни был обжалован и в настоящее время находится на рассмотрении апелляционного суда.
Кроме того, ещё один человек — Амир Насаб — приговорён к десяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании, отметили в суде.
В июле Иран заявил о поимке 17 шпионов ЦРУ. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал это сообщение, назвав его «очередной порцией вранья и пропаганды».