Эксперт оценил расширение санкционных списков США против России

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Российский политолог, правозащитник, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Nation News оценил расширение санкционных списков США против России.
Эксперт оценил расширение санкционных списков США против России
  • РИА Новости

«Антироссийские санкции со стороны США давно перестали быть каким-то экстренным мероприятием. Это уже обычная политика Вашингтона в отношениях с нашей страной», — заявил он.

По его словам, когда американская сторона говорит о необходимости налаживать отношения, то она, видимо, представляет этот процесс через такую санкционную политику.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT введение Соединёнными Штатами санкций против двух россиян и трёх российских компаний за «вмешательство» в американские выборы.

Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США более чем на $2 млрд в июле.

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