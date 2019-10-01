Глава КСИР назвал уничтожение Израиля «достижимой целью»

Уничтожение Израиля стало «не только мечтой», но и вполне «достижимой целью», заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.

Как сообщает Iran Front Page, об этом он сказал во время конференции командиров КСИР.

По словам Салами, Иран накопил достаточный потенциал, чтобы «уничтожить фальшивый сионистский режим».

«Этот зловещий режим должен быть стёрт с карты мира на втором этапе Исламской революции, и это больше не стремление или мечта, а уже достижимая цель», — сказал военный чиновник.

В августе официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Израиль должен понимать, что его агрессивные действия в регионе будут иметь последствия.

Также в июле глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что если Соединённые Штаты атакуют Иран, то «Израилю останется жить всего полчаса».