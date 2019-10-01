Эксперт прокомментировал расширение санкционных списков США против России
- Reuters
«Все эти странные санкции уже никого не удивляют. Недавно российский МИД подсчитал, что американцы начиная с 2014 года ввели против нас 74 санкционных пакета», — заявил эксперт.
По его мнению, такая политика будет продолжаться до тех пор, пока американская сторона не придёт к выводу, что ей нужно улучшать отношения с Москвой.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT введение Соединёнными Штатами санкций против двух россиян и трёх российских компаний за «вмешательство» в американские выборы.
Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США более чем на $2 млрд в июле.