Эксперт прокомментировал расширение санкционных списков США против России

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Ведущий научный сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал расширение санкционных списков США против России.
Эксперт прокомментировал расширение санкционных списков США против России
  • Reuters

«Все эти странные санкции уже никого не удивляют. Недавно российский МИД подсчитал, что американцы начиная с 2014 года ввели против нас 74 санкционных пакета», — заявил эксперт.

По его мнению, такая политика будет продолжаться до тех пор, пока американская сторона не придёт к выводу, что ей нужно улучшать отношения с Москвой.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT введение Соединёнными Штатами санкций против двух россиян и трёх российских компаний за «вмешательство» в американские выборы.

Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США более чем на $2 млрд в июле.

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