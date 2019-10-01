Мадуро прокомментировал встречу с Путиным в Москве
«Встреча с президентом Путиным стала самой насыщенной за 13 лет работы. На ней мы укрепили взаимное уважение, политическое доверие и максимальное сотрудничество во всех двусторонних проектах. Россия является одной из великих держав XXI века!», — написал он в Twitter.
La reunión con el presidente Putin fue la más completa en 13 años de encuentros. En ella consolidamos el respeto, la admiración mutua, la confianza política y la máxima cooperación en todos los proyectos de intercambio. ¡Rusia es una de las grandes potencias del siglo XXI! pic.twitter.com/f1fyDDD7Md— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 1, 2019
Ранее Мадуро и Путин провели встречу в Кремле.
Позднее венесуэльский лидер заявил, что Каракас получил от Москвы «полную поддержку... во всех сферах военно-технического сотрудничества».