Мадуро прокомментировал встречу с Путиным в Москве

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным стала «самой насыщенной» за 13 лет работы. Глава Боливарианской Республики также назвал Россию одной из великих держав XXI века.

«Встреча с президентом Путиным стала самой насыщенной за 13 лет работы. На ней мы укрепили взаимное уважение, политическое доверие и максимальное сотрудничество во всех двусторонних проектах. Россия является одной из великих держав XXI века!», — написал он в Twitter.

La reunión con el presidente Putin fue la más completa en 13 años de encuentros. En ella consolidamos el respeto, la admiración mutua, la confianza política y la máxima cooperación en todos los proyectos de intercambio. ¡Rusia es una de las grandes potencias del siglo XXI! pic.twitter.com/f1fyDDD7Md — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 1, 2019

Ранее Мадуро и Путин провели встречу в Кремле.

Позднее венесуэльский лидер заявил, что Каракас получил от Москвы «полную поддержку... во всех сферах военно-технического сотрудничества».