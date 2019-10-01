Мадуро прокомментировал встречу с Путиным в Москве

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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным стала «самой насыщенной» за 13 лет работы. Глава Боливарианской Республики также назвал Россию одной из великих держав XXI века.

«Встреча с президентом Путиным стала самой насыщенной за 13 лет работы. На ней мы укрепили взаимное уважение, политическое доверие и максимальное сотрудничество во всех двусторонних проектах. Россия является одной из великих держав XXI века!», — написал он в Twitter.

Ранее Мадуро и Путин провели встречу в Кремле.

Позднее венесуэльский лидер заявил, что Каракас получил от Москвы «полную поддержку... во всех сферах военно-технического сотрудничества».

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