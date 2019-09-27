Мадуро заявил о получении от России «полной поддержки» по ВТС
«Мы получили полную поддержку России и президента Владимира Путина во всех сферах военно-технического сотрудничества... Венесуэла имеет одну из самых продвинутых систем вооружений в мире», — цитирует РИА Новости Мадуро.
Он рассказал, что обсуждал эту тему с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам Мадуро, Путин «подтвердил полную поддержку со стороны России, чтобы Венесуэла могла усилить свою обороноспособность, свою систему вооружений для защиты суверенитета и национального мира».
Ранее в Кремле прошла встреча Путина и лидера Венесуэлы.
В ходе этой встречи Мадуро подарил Путину копию сабли, которая принадлежала национальному герою латиноамериканской страны Симону Боливару.