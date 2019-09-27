Мадуро заявил о получении от России «полной поддержки» по ВТС

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Каракас получил от Москвы «полную поддержку... во всех сферах военно-технического сотрудничества».

«Мы получили полную поддержку России и президента Владимира Путина во всех сферах военно-технического сотрудничества... Венесуэла имеет одну из самых продвинутых систем вооружений в мире», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он рассказал, что обсуждал эту тему с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Мадуро, Путин «подтвердил полную поддержку со стороны России, чтобы Венесуэла могла усилить свою обороноспособность, свою систему вооружений для защиты суверенитета и национального мира».

Ранее в Кремле прошла встреча Путина и лидера Венесуэлы.

В ходе этой встречи Мадуро подарил Путину копию сабли, которая принадлежала национальному герою латиноамериканской страны Симону Боливару.