Пушков оценил заявление о возможном переносе штаб-квартиры ООН

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление главы МИД России Сергея Лаврова о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

«О переносе ООН из Нью-Йорка. Основания ставить так вопрос есть — США регулярно нарушают свои обязательства по допуску делегаций на Генассамблею. Но в обозримое время это нереально», — написал он.

О переносе ООН из Нью-Йорка. Основания ставить так вопрос есть - США регулярно нарушают свои обязательства по допуску делегаций на Генассамблею. Но в обозримое время это нереально, и не только из-за цены переноса: США, их союзники и клиенты не допустят такой пощечины Вашингтону. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 30, 2019

Ранее стало известно, что США не выдали визы некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

В связи с этим Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной.