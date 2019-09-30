Мадуро заявил о возобновлении переговоров по внешнему долгу Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас возобновляет переговоры и контакты касательно выплаты внешнего долга в обмен на открытие международного финансирования.
Мадуро заявил о возобновлении переговоров по внешнему долгу Венесуэлы
  • Reuters

По его словам, он поручил возобновить соответствующие переговоры. 

«Мы готовы на переговоры и исполнение всех наших обязательств в обмен на то, что нам откроют двери для международного рефинансирования и финансирования, на которое имеет право каждая страна», — цитирует Мадуро РИА Новости.

Он также заявил о готовности лично встречаться с держателями долга, если это понадобится.

Ранее Мадуро заявил о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

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