В МИД России пообещали ответить на новые санкции США

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали новые санкции со стороны США, заявив, что антироссийский выпад, как и раньше, не останется без ответа. Об этом сообщается на сайте министерства.
В МИД России пообещали ответить на новые санкции США
  • РИА Новости

В ведомстве выразили «крайнее недоумение» в связи с новой порцией антироссийских санкций, введённых США.

«Под них подведены произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских Островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов», — заявили в МИД.

Министерство отметило, что в отношении некоторых лиц санкции по непонятным причинам вводятся по второму и третьему кругу. 

«Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа», — заявили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве призвали политиков США «прекратить бестолковые игры в санкции», а также «вернуться на позиции здравого смысла».

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против двух россиян и трёх российских компаний за «вмешательство» в американские выборы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить