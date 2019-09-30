В МИД России пообещали ответить на новые санкции США
- РИА Новости
В ведомстве выразили «крайнее недоумение» в связи с новой порцией антироссийских санкций, введённых США.
«Под них подведены произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских Островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов», — заявили в МИД.
Министерство отметило, что в отношении некоторых лиц санкции по непонятным причинам вводятся по второму и третьему кругу.
«Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа», — заявили в МИД.
Также во внешнеполитическом ведомстве призвали политиков США «прекратить бестолковые игры в санкции», а также «вернуться на позиции здравого смысла».
Ранее Минфин США объявил о введении санкций против двух россиян и трёх российских компаний за «вмешательство» в американские выборы.