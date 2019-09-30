В МИД России пообещали ответить на новые санкции США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали новые санкции со стороны США, заявив, что антироссийский выпад, как и раньше, не останется без ответа. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве выразили «крайнее недоумение» в связи с новой порцией антироссийских санкций, введённых США.

«Под них подведены произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских Островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов», — заявили в МИД.

Министерство отметило, что в отношении некоторых лиц санкции по непонятным причинам вводятся по второму и третьему кругу.

«Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа», — заявили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве призвали политиков США «прекратить бестолковые игры в санкции», а также «вернуться на позиции здравого смысла».

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против двух россиян и трёх российских компаний за «вмешательство» в американские выборы.