Новак заявил о готовности России рассматривать нефтяные проекты в Ираке

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российские компании готовы рассматривать участие в новых нефтяных проектах в Ираке.
Новак заявил о готовности России рассматривать нефтяные проекты в Ираке
  • РИА Новости

По его словам, у Москвы и Багдада очень хорошее взаимодействие в области энергетики.

Новак добавил, что в Ираке реализуются проекты по разработке месторождений, которые предусматривают расширение участия российских компаний.

«Мы готовы рассматривать в том числе и проекты, которые касаются других месторождений, если такие предложения будут взаимовыгодны и инвестиционно привлекательны», — заявил он.

Ранее в Ираке призвали Россию сотрудничать в сельском хозяйстве.

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