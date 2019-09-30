Новак заявил о готовности России рассматривать нефтяные проекты в Ираке
- РИА Новости
По его словам, у Москвы и Багдада очень хорошее взаимодействие в области энергетики.
Новак добавил, что в Ираке реализуются проекты по разработке месторождений, которые предусматривают расширение участия российских компаний.
«Мы готовы рассматривать в том числе и проекты, которые касаются других месторождений, если такие предложения будут взаимовыгодны и инвестиционно привлекательны», — заявил он.
Ранее в Ираке призвали Россию сотрудничать в сельском хозяйстве.