Восемь стран ЕС присоединились к механизму расчётов с Ираном

Специальный советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи заявила о решении ещё восьми стран Евросоюза присоединиться к специальному механизму для расчётов с Ираном INSTEX.

Об этом она заявила на полях XVI ежегодного заседания клуба «Валдай».

«Помимо трёх стран — инициаторов создания механизма — Франции, Германии и Великобритании, — ещё восемь стран ЕС уже приняли решение присоединиться», — цитирует её РИА Новости.

По словам Точчи, к механизму «сейчас ещё должны добавиться» два государства.

В июле замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что первые операции по специальному механизму INSTEX были совершены.