Восемь стран ЕС присоединились к механизму расчётов с Ираном

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Специальный советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи заявила о решении ещё восьми стран Евросоюза присоединиться к специальному механизму для расчётов с Ираном INSTEX.
Восемь стран ЕС присоединились к механизму расчётов с Ираном
  • РИА Новости

Об этом она заявила на полях XVI ежегодного заседания клуба «Валдай».

«Помимо трёх стран — инициаторов создания механизма — Франции, Германии и Великобритании, — ещё восемь стран ЕС уже приняли решение присоединиться», — цитирует её РИА Новости

По словам Точчи, к механизму «сейчас ещё должны добавиться» два государства.

В июле замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что первые операции по специальному механизму INSTEX были совершены.

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