Восемь стран ЕС присоединились к механизму расчётов с Ираном
- РИА Новости
Об этом она заявила на полях XVI ежегодного заседания клуба «Валдай».
«Помимо трёх стран — инициаторов создания механизма — Франции, Германии и Великобритании, — ещё восемь стран ЕС уже приняли решение присоединиться», — цитирует её РИА Новости.
По словам Точчи, к механизму «сейчас ещё должны добавиться» два государства.
В июле замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что первые операции по специальному механизму INSTEX были совершены.