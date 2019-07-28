Рябков рассказал о реализации механизма INSTEX

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что первые операции по специальному механизму INSTEX уже были совершены.
Рябков рассказал о реализации механизма INSTEX
  • Вид на телебашню Бордж-е Милад. Тегеран. Архивное фото / © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«INSTEX работает в пилотном режиме, чтобы он заработал в полную силу, нужно завершить определённые политико-бюрократические процедуры в плане оформления дополнительных документов между самим INSTEX и аналогичной структурой, которую создали иранцы, сейчас стороны этим вплотную занимаются», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он отметил, что Москва и Пекин продолжают добиваться, чтобы механизм был открыт и для стран, не входящих в Евросоюз.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи по ядерной сделке в Вене заявил, что механизм расчётов с Ираном INSTEX, создаваемый в рамках ЕС, пока ещё не работает, но находится в финальной стадии подготовки.

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