Ширака похоронили на кладбище Монпарнас

Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили на парижском кладбище Монпарнас.

Как сообщает Le Parisien, Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

Согласно пожеланию супруги бывшего президента Бернадетт Ширак, похороны прошли в присутствии только близких семьи.

30 сентября во Франции объявили днём национального траура. В соборе Сен-Сюльпис прошло торжественное богослужение, на котором присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, а также десятки мировых лидеров, включая российского президента Владимира Путина.

Ширак скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Экс-заместитель Генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с ФАН назвал его выдающимся президентом.