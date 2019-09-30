Ширака похоронили на кладбище Монпарнас
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Как сообщает Le Parisien, Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.
Согласно пожеланию супруги бывшего президента Бернадетт Ширак, похороны прошли в присутствии только близких семьи.
30 сентября во Франции объявили днём национального траура. В соборе Сен-Сюльпис прошло торжественное богослужение, на котором присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, а также десятки мировых лидеров, включая российского президента Владимира Путина.
Ширак скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Экс-заместитель Генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с ФАН назвал его выдающимся президентом.