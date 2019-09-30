Песков сообщил о краткой беседе Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин кратко пообщался с французским президентом Эммануэлем Макроном на церемонии прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.

«Кратко, совершенно кратко, буквально перебросился несколькими словами с Эммануэлем Макроном, уже выходя из церкви», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что французская сторона выразила признательность, что Путин в этот траурный день прилетел в Париж.

Он добавил, что Путин вылетает в Москву.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон кратко пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис.

Ширак скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Его похоронят на кладбище Монпарнас. Экс-заместитель Генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с ФАН назвал его выдающимся президентом.