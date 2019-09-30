В Южной Корее заявили о подготовке к рабочей встрече между КНДР и США

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал о шагах по подготовке к рабочим переговорам между представителями США и КНДР.
В Южной Корее заявили о подготовке к рабочей встрече между КНДР и США
  • Reuters

«Часы, которые указывают на начало эры денуклеаризации и стабильного мира на Корейском полуострове, вновь пришли в движение. Предпринимаются шаги для организации рабочих переговоров между Северной Кореей и США, а также для подготовки саммита США — Северная Корея», — цитирует РИА Новости Мун Чжэ Ина.

При этом он отметил, что если КНДР «действительно денуклеаризуется», то международное сообщество должно продемонстрировать соответствующие действия.

Ранее американский лидер Дональд Трамп не исключил проведения в ближайшее время новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В свою очередь, советник МИД КНДР Ким Ке Гван заявил, что перспективы будущего саммита «не так светлы из-за того, что практические меры по осуществлению согласованных на саммите вопросов не принимаются на должном уровне».

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