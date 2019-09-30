Лавров оставил запись в книге соболезнований в память о Шираке

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Глава российского МИД Сергей Лавров посетил французское посольство в Москве, где оставил запись в книге соболезнований, открытой в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке.
Лавров оставил запись в книге соболезнований в память о Шираке
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее в Париж прибыл российский президент Владимир Путин для участия в церемонии прощания с Шираком.

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. Он скончался на 87-м году жизни.

Во Франции 30 сентября объявлено днём национального траура.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с ФАН назвал Ширака выдающимся президентом.

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