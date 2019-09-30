Лавров оставил запись в книге соболезнований в память о Шираке

Глава российского МИД Сергей Лавров посетил французское посольство в Москве, где оставил запись в книге соболезнований, открытой в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости. Ранее в Париж прибыл российский президент Владимир Путин для участия в церемонии прощания с Шираком. Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. Он скончался на 87-м году жизни. Во Франции 30 сентября объявлено днём национального траура. Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с ФАН назвал Ширака выдающимся президентом.