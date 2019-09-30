Лавров оставил запись в книге соболезнований в память о Шираке
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее в Париж прибыл российский президент Владимир Путин для участия в церемонии прощания с Шираком.
Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. Он скончался на 87-м году жизни.
Во Франции 30 сентября объявлено днём национального траура.
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с ФАН назвал Ширака выдающимся президентом.