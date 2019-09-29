В МИД пообещали ответить на отказ Sputnik в аккредитации в Британии

Россия ответит симметрично на отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ», — заявили РИА Новости в МИД.

Ранее стало известно, что российскому агентству Sputnik отказались выдавать аккредитацию на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до её начала.

Заявка на участие была подана за месяц до начала съезда, но ответ от организаторов мероприятия с отказом пришёл поздно вечером в субботу, 28 сентября.