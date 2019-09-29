Эксперт объяснил лидерство партии Курца на выборах в Австрии

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин прокомментировал RT предварительные итоги парламентских выборов в Австрии, согласно которым лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.

Топорнин отметил, что такой результат не является неожиданным.

«Практически все опросы общественного мнения показывали, что партия Курца будет набирать в диапазоне 33—35%. Очевидно, что Курцу придётся искать союзников, вряд ли он захочет снова войти в правительство с правыми популистами. С социал-демократами, скорее всего, тоже. Поговаривают, что партнёром по коалиции может выступить партия зелёных», — пояснил он.

По словам аналитика, предварительное лидерство партии Курца обусловлено тем, что австрийцам близки идеи бывшего канцлера.

«По вопросу с мигрантами у него ясная и понятная позиция, что неконтролируемую миграцию нужно прекратить и взять под контроль, в экономике он предлагает решения, направленные на улучшение инвестиционного климата, на то, чтобы повышать социальные выплаты. У Курца есть фишка: при нём отношения с Россией стали стабильными», — добавил Топорнин.

По его мнению, можно и дальше предполагать, что на международной арене Австрия будет занимать выверенную и сбалансированную позицию.

«Будет предлагать себя в качестве модератора для решения кризисных явлений, будет пытаться наладить отношения между Брюсселем и Москвой», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.