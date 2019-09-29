Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

В Австрии в 17:00 по местному времени (18:00 мск) закрылись все участки для голосования в рамках досрочных выборов в Национальный совет. Об этом сообщает ТАСС.

© Максим Блинов

РИА Новости

Отмечается, что австрийское МВД, которое отвечает за организацию и проведение выборов в стране, начало подсчёт голосов. В рамках выборов работали около 10 тыс. избирательных участков. Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем. При этом, согласно данным экзитпола австрийского телеканала OE24.TV, партия Курца набирает 37% голосов. Второе место может занять Социал-демократическая партия Австрии с поддержкой 23% избирателей, а третье — Австрийская партия свободы (17% голосов). Ранее в Австрии начались досрочные парламентские выборы.