Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

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В Австрии в 17:00 по местному времени (18:00 мск) закрылись все участки для голосования в рамках досрочных выборов в Национальный совет. Об этом сообщает ТАСС.
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Отмечается, что австрийское МВД, которое отвечает за организацию и проведение выборов в стране, начало подсчёт голосов.

В рамках выборов работали около 10 тыс. избирательных участков.

Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.

При этом, согласно данным экзитпола австрийского телеканала OE24.TV, партия Курца набирает 37% голосов. Второе место может занять Социал-демократическая партия Австрии с поддержкой 23% избирателей, а третье — Австрийская партия свободы (17% голосов).

Ранее в Австрии начались досрочные парламентские выборы.

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