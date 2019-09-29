Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
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- РИА Новости
Отмечается, что австрийское МВД, которое отвечает за организацию и проведение выборов в стране, начало подсчёт голосов.
В рамках выборов работали около 10 тыс. избирательных участков.
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
При этом, согласно данным экзитпола австрийского телеканала OE24.TV, партия Курца набирает 37% голосов. Второе место может занять Социал-демократическая партия Австрии с поддержкой 23% избирателей, а третье — Австрийская партия свободы (17% голосов).