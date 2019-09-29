Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы
- РИА Новости
«Будьте добры, представьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам», — цитирует её ТАСС.
По её словам, у мирового сообщества остались неразрешённые вопросы относительно целого ряда связанных с администрацией Обамы «международных конфликтов», в результате которых произошли гуманитарные катастрофы, в том числе в Ближневосточном регионе и в Северной Африке.
Также Захарова заявила, что публикация стенограммы переговоров американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с США опасно.