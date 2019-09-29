Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров, в том числе телефонных разговоров, экс-президента Соединённых Штатов Барака Обамы с мировыми лидерами.

«Будьте добры, представьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам», — цитирует её ТАСС.

По её словам, у мирового сообщества остались неразрешённые вопросы относительно целого ряда связанных с администрацией Обамы «международных конфликтов», в результате которых произошли гуманитарные катастрофы, в том числе в Ближневосточном регионе и в Северной Африке.

Также Захарова заявила, что публикация стенограммы переговоров американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с США опасно.