ВВС Словакии приостановили полёты МиГ-29 после ЧП с самолётом

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Минобороны Словакии на время приостановило тренировочные полёты МиГ-29 в связи с крушением 28 сентября на территории республики одного из самолётов данного типа.
ВВС Словакии приостановили полёты МиГ-29 после ЧП с самолётом
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Тренировочные полёты МиГ-29 временно прекращены в связи с крушением одного из них в субботу вечером близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае», — приводит ТАСС слова представителя Минобороны Словакии Данки Цапаковой.

Ранее сообщалось о крушении во время тренировочного полёта самолёта МиГ-29 на территории Словакии. Пилот смог катапультироваться. 

19 сентября стало известно о падении бельгийского истребителя F-16 во Франции.

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