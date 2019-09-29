ВВС Словакии приостановили полёты МиГ-29 после ЧП с самолётом
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- РИА Новости
«Тренировочные полёты МиГ-29 временно прекращены в связи с крушением одного из них в субботу вечером близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае», — приводит ТАСС слова представителя Минобороны Словакии Данки Цапаковой.
Ранее сообщалось о крушении во время тренировочного полёта самолёта МиГ-29 на территории Словакии. Пилот смог катапультироваться.
19 сентября стало известно о падении бельгийского истребителя F-16 во Франции.