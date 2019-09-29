ВВС Словакии приостановили полёты МиГ-29 после ЧП с самолётом

Минобороны Словакии на время приостановило тренировочные полёты МиГ-29 в связи с крушением 28 сентября на территории республики одного из самолётов данного типа.

«Тренировочные полёты МиГ-29 временно прекращены в связи с крушением одного из них в субботу вечером близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае», — приводит ТАСС слова представителя Минобороны Словакии Данки Цапаковой.

Ранее сообщалось о крушении во время тренировочного полёта самолёта МиГ-29 на территории Словакии. Пилот смог катапультироваться.

19 сентября стало известно о падении бельгийского истребителя F-16 во Франции.