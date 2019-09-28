США требуют передать им задержанного в Испании россиянина

Американские власти требуют от Испании выдать им россиянина, который был ранее задержан в аэропорту Валенсии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного Елену Таранову.

Как уточнила юрист, дело об экстрадиции гражданина России в США уже открыто. По её словам, у неё в настоящий момент нет доступа к материалам дела.

«Пока судом Испании только принято постановление о подтверждении участия адвоката в процессе. Единственные документы, которыми располагает защита, — это короткое описание вменяемых ему преступных действий, с которыми мой подзащитный не согласен», — сказала она.

Адвокат не стала называть имя своего подзащитного, а также не рассказала о сути предъявленных ему обвинений.

Ранее в посольстве России в Мадриде сообщили о задержании в аэропорту Валенсии россиянина по запросу США.