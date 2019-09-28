В Афганистане ликвидировали более 30 членов «Талибана»

Короткая ссылка
В Афганистане были ликвидированы 34 члена радикальной группировки «Талибан»* в день проведения президентских выборов в стране.
В Афганистане ликвидировали более 30 членов «Талибана»
  • Reuters

Об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности.

Уточняется, что ещё ряд талибов были задержаны.

По данным издания, всего в стране было проведено 29 операций против членов группировки.

Ранее по меньшей мере 40 мирных жителей погибли в афганской провинции Гильменд во время празднования свадьбы из-за авиаударов правительственных сил. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить