В Афганистане ликвидировали более 30 членов «Талибана»

В Афганистане были ликвидированы 34 члена радикальной группировки «Талибан»* в день проведения президентских выборов в стране.

Об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности.

Уточняется, что ещё ряд талибов были задержаны.

По данным издания, всего в стране было проведено 29 операций против членов группировки.

Ранее по меньшей мере 40 мирных жителей погибли в афганской провинции Гильменд во время празднования свадьбы из-за авиаударов правительственных сил.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.