В Афганистане ликвидировали более 30 членов «Талибана»
- Reuters
Об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности.
Уточняется, что ещё ряд талибов были задержаны.
По данным издания, всего в стране было проведено 29 операций против членов группировки.
Ранее по меньшей мере 40 мирных жителей погибли в афганской провинции Гильменд во время празднования свадьбы из-за авиаударов правительственных сил.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.