В Атлантическом океане пропало судно с украинцами
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Об этом заявил замдиректора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
«26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
По его словам, департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC, проводящим поисковую операцию.
По данным источников агентства, на борту могут находиться десять украинцев.
Ранее спасатели обнаружили в Азовском море пропавший катер с тремя людьми на борту.