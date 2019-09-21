Спасатели обнаружили в Азовском море пропавший с тремя людьми катер
- Азовское побережье. Архивное фото / © Сергей Мальгавко
- РИА Новости
«По информации капитана рыболовецкого судна, в 02:30 дрейфующий катер был обнаружен около их судна. Троих человек подняли на борт в удовлетворительном состоянии», — рассказал РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
Как отмечает агентство, о пропаже катера в акватории Азовского моря стало известно в пятницу.
5 сентября прогулочный катер «Камелот» при сильном шторме затонул в районе мыса Меганом у берегов Крыма.
На борту судна находились 13 человек, 12 из которых были спасены.