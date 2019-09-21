Спасатели обнаружили в Азовском море пропавший с тремя людьми катер

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Спасатели обнаружили в Азовском море пропавший в пятницу, 20 сентября, катер с тремя членами экипажа. Его нашли дрейфующим около рыболовецкого судна, сообщили в МЧС.
Спасатели обнаружили в Азовском море пропавший с тремя людьми катер
  • Азовское побережье. Архивное фото / © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«По информации капитана рыболовецкого судна, в 02:30 дрейфующий катер был обнаружен около их судна. Троих человек подняли на борт в удовлетворительном состоянии», — рассказал РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Как отмечает агентство, о пропаже катера в акватории Азовского моря стало известно в пятницу.

5 сентября прогулочный катер «Камелот» при сильном шторме затонул в районе мыса Меганом у берегов Крыма.

На борту судна находились 13 человек, 12 из которых были спасены.

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