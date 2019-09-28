Белоруссия продолжит помогать в восстановлении Сирии

Белоруссия поможет восстанавливать инфраструктуру Сирии и продолжит оказывать этой стране гуманитарную помощь.

Об этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН во время встречи с министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муаллемом.

«Беларусь намерена и впредь оказывать всестороннее гуманитарное содействие Сирии для скорейшего восстановления страны, проинформировала о готовности принять сирийских детей на оздоровление и в следующем году», — приводит ТАСС сообщение белорусского МИД.

Ранее Муаллем рассказал о планах по укреплению сотрудничества между его страной и Белоруссией.