WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили

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Администрация президента США ограничила доступ к стенограмме переговоров американского лидера Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова двухлетней давности. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили
  • © The White House
  • Flickr

По словам источников, в ходе переговоров Трамп заявил, что не обеспокоен «вмешательством Москвы» в выборы США, так как Вашингтон «делал то же самое» в других странах.

Отмечается, что разговор между Трампом, Лавровым и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком прошёл в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома.

Как заявили источники, сотрудников сильно обеспокоило высказывание американского президента, так как «могло показаться», что он таким образом «прощал» российскую сторону за якобы вмешательство в выборы США и «поощрял» такие действия.

Также, по словам источника, американский лидер раскритиковал обвинения против Москвы, наносящие ущерб отношениям двух стран. Трамп заявил, что мог бы установить хорошие отношения с властями России, если бы не СМИ США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Белый дом ограничивал доступ сотрудников к разговорам Трампа.

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