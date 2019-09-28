Опубликовано фото очереди желающих поговорить с Лавровым в ООН
- Reuters
«Очередь в штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генассамблее», — подписала Захарова фотографию, опубликованную на её странице в Facebook.
Зал, где Лавров выступал, был полностью заполнен.
«Обожаю наблюдать за «изоляцией России», — отметила Захарова.
Во время выступления на Генассамблее Лавров заявил, что Россия обращается ко всем странам ООН с призывом поддержать российско-американское заявление о недопустимости ядерной войны.