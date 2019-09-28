Опубликовано фото очереди желающих поговорить с Лавровым в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию очереди из желающих поговорить с главой российского МИД Сергеем Лавровым после его выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

«Очередь в штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генассамблее», — подписала Захарова фотографию, опубликованную на её странице в Facebook.

Зал, где Лавров выступал, был полностью заполнен.

«Обожаю наблюдать за «изоляцией России», — отметила Захарова.

Во время выступления на Генассамблее Лавров заявил, что Россия обращается ко всем странам ООН с призывом поддержать российско-американское заявление о недопустимости ядерной войны.

RT вёл прямую трансляцию выступления Лаврова.