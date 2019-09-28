Лавров провёл переговоры с вице-президентом Венесуэлы
«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие в ООН и на других международных форумах, ситуация в Венесуэле и латиноамериканском регионе. С российской стороны подчёркнута важность нахождения политических развязок внутренних разногласий в Венесуэле без деструктивного, тем более силового, вмешательства извне», — приводит ТАСС сообщение МИД.
Россия также выступает за отмену односторонних санкций США в отношении Венесуэлы.
Ранее стало известно, что делегации США и Колумбии покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления Родригес.